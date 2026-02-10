У расправившегося над 9-летнем Пашей из Петербурга нашли терабайты детского порно

Расправившийся над 9-летним Пашей Петр Жилкин снял терабайты детского порно

Следствие обнаружило терабайты детского порно на компьютере обвиняемого в расправе над 9-летним Пашей из Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru».

По данным издания, Петр Жилкин сделал большинство обнаруженных следователями кадров самостоятельно, при чем возможно задолго до того, как переехал в Санкт-Петербург. Оперативники ищут других возможных потерпевших от деятельности Жилкина в Ростовской области, где он жил раньше и как полагают следователи вступал в интимную связь с детьми.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге — днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. В поисках участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры «Лиза Алерт». Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к педофилу, чтобы погреться. Жилкин дежурил на парковке у торгового центра и предлагал детям покататься. Мужчина расправился с ребенком и утопил его.

2 февраля стало известно о задержании похитителя на трассе в Псковской области. Жилкин пытался оторваться от полицейской погони, но безуспешно. По одной из версий, он хотел скрыться в Прибалтике. Задержанынй заявил, что расправился с Пашей из-за шантажа. По словам Жилкина, мальчик потребовал у него полмиллиона рублей.