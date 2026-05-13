11:04, 13 мая 2026

Педофил рассказал о желании смыть кровью вину за смерть российского мальчика

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Обвиняемый в расправе над девятилетним Пашей Петр Жилкин заявил о желании искупить свою вину. Об этом он рассказал изданию 78.ru.

Мужчина говорит, что не знает, как жить дальше с таким грузом на душе. Он назвал преступление случайностью. По его словам, мальчик шантажировал его и потребовал 500 тысяч рублей, из-за чего Жилкин и набросился на него.

«После этого разговора меня переклинило, я ему просто примотал руки к туловищу и заклеил рот. Закинул в машину. Была уже тишина. После этого я остановился, но он [мальчик] уже не подавал признаков жизни. Вместе со ртом, оказалось, ему заклеил еще и нос», — пояснил Жилкин. После он попытался сделать ему искусственное дыхание, а затем выбросил тело в водоем. Однако экспертиза показала, что мальчик был еще жив на момент утопления.

Жилкин заявил, что хочет уйти на специальную военную операцию, чтобы смыть свой грех кровью. По его словам, он намерен просить прощения у родителей Паши.

Ранее суд Петербурга продлил ему срок ареста. Педофил проходит стационарную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

