Расправившийся над девятилетним Пашей педофил признал вину

В Петербурге обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика Паши признал вину

В Санкт-Петербурге обвиняемый в расправе над девятилетнем мальчиком признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Петр Жилкин признал вину. На данный момент он сотрудничает со следствием.

Ранее было раскрыто заключение экспертизы о расправившемся с девятилетним Пашей педофиле.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого позже задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал на место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.