Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:18, 24 июня 2026Силовые структуры

Расправившийся над девятилетним Пашей педофил признал вину

В Петербурге обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика Паши признал вину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Санкт-Петербурге обвиняемый в расправе над девятилетнем мальчиком признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Петр Жилкин признал вину. На данный момент он сотрудничает со следствием.

Ранее было раскрыто заключение экспертизы о расправившемся с девятилетним Пашей педофиле.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого позже задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал на место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал четыре основы для мирных переговоров с Украиной. Возможен ли диалог и на что будет опираться Москва?

    ВСУ замаскировали в Приюте взрывчатку под шоколад

    Британия и Германия захотели перенять опыт одной страны по подготовке к войне

    Москвичам рассказали о погоде в середине недели

    Украина получила десятки миллиардов долларов из доходов от активов России

    Стало известно о брошенных против России резервах ВСУ

    Российский командир раскрыл подробности наступления на Краматорск

    Названы полезные при болезнях суставов продукты

    Штурмовик рассказал об уничтожении блиндажа с наемниками

    Финляндия начала приглашать инфлюэнсеров на учения по подготовке к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok