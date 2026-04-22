В России высказались о сроках окончания СВО

Депутат Колесник: Россия завершит СВО после достижения целей

Россия закончит специальную военную операцию (СВО), когда будут выполнены поставленные цели, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия победит в СВО, в этом нет сомнений.

«Мы победим, в этом сомнений нет. Здесь вопрос сохранения людей и достижения своих целей, поставленных президентом [России Владимиром Путиным]. В начале специальной военной операции были поставлены задачи верховным главнокомандующим, и пока отмены этих задач не было. Когда эти задачи будут выполнены и президент посчитает, что для России выгодны такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится», — сказал Колесник.

По его словам, задачу может усложнить выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Кроме того, Колесник подчеркнул, что нет смысла договариваться о чем-либо с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он нелегитимен.

«Разговаривать на эту тему с Украиной смысла нет. С Зеленским о чем-то договариваться смысла нет, потому что он нелегитимен и все время врет. Посредники вроде США собираются вернуться к этой теме, а там уже можно будет о чем-то говорить, о каких-то сроках окончания. А сейчас об этом говорить преждевременно», — отметил Колесник.

Ранее сообщалось, что первый транш из кредита на 90 миллиардов евро Евросоюз направит Киеву в конце мая или начале июня, а до этого времени его потребности обеспечат другие доноры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро загонит Украину в кабалу.