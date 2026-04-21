Россия
13:24, 21 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали последствие решения ЕС по многомиллиардному кредиту для Киева

Депутат Журова: ЕС лишит Киев суверенитета, выдав кредит на 90 миллиардов евро
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кредит в размере 90 миллиардов евро, который Европейский союз (ЕС) планирует выдать Украине, загонит ее в кабалу, убеждена первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала принятие «важного решения» по кредиту для Киева в среду, 22 апреля.

Вопрос состоит в том, какими будут условия этого кредита, какие обременения лягут на Украину и на что он должен быть потрачен, заявила депутат.

«Несомненно жизнь обычного украинца сейчас непростая. Если этот кредит выдается на социальные вопросы, помощь гражданам, на образование, спорт, на создание предприятий и рабочих мест, то есть на создание условий, чтобы эти деньги заработали в стране и им потом было чем отдавать — это одно дело. А другое дело — если это закупить оружия опять же у тех же европейцев и попасть навечно в зависимость. Какой здесь суверенитет? Нет, конечно», — высказалась Журова.

Разумный человек сразу понимает, что это попытка загнать в кабалу Украину. Это же кредит. Это же не просто так дали денег

Светлана Журовадепутат Госдумы

До этого уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось на этой неделе разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро.

