Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:56, 21 апреля 2026Мир

Кая Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

Глава евродипломатии Каллас заявила, что ЕС примет важные решения по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Евросоюз (ЕС) в среду, 22 апреля, примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«По 90 миллиардам евро для Украины мы примем важные решения в среду», — анонсировала дипломат, выступая по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Ранее уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось на этой неделе разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok