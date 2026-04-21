Кая Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

Глава евродипломатии Каллас заявила, что ЕС примет важные решения по Украине

Евросоюз (ЕС) в среду, 22 апреля, примет важные решения по кредитованию Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«По 90 миллиардам евро для Украины мы примем важные решения в среду», — анонсировала дипломат, выступая по прибытии на встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге.

Ранее уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласилось на этой неделе разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро.