В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

В России испытали блок управления для самонаводящихся турелей на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

«Отличие заключается в том, что у нас кроме ручного управления используется еще два режима: полуавтоматический режим, когда захват цели производит искусственный интеллект, а огонь открывает оператор, а также полностью автономный режим, когда турель сама ведет работу», — рассказали в КБ.

Там уточнили, что изделие «Ронин-3» могут получать пикапы и наземные роботизированные платформы, что позволит, в частности, сберечь личный состав. Кроме того, как добавили в КБ, система в ряде случаев позволяет работать в ночное время.

В сентябре агентство со ссылкой на «Талламхо» сообщило, что в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6».

В июне ТАСС со ссылкой на КБ рассказывало, что оснащенную ИИ турель «Ронин-2», созданную для уничтожения дронов, апробируют в зоне СВО до конца 2025 года.