Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:57, 29 января 2026Наука и техника

В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

КБ «Талламхо»: В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «КБ «ТАЛЛАМХО»

В России испытали блок управления для самонаводящихся турелей на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

«Отличие заключается в том, что у нас кроме ручного управления используется еще два режима: полуавтоматический режим, когда захват цели производит искусственный интеллект, а огонь открывает оператор, а также полностью автономный режим, когда турель сама ведет работу», — рассказали в КБ.

Там уточнили, что изделие «Ронин-3» могут получать пикапы и наземные роботизированные платформы, что позволит, в частности, сберечь личный состав. Кроме того, как добавили в КБ, система в ряде случаев позволяет работать в ночное время.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В сентябре агентство со ссылкой на «Талламхо» сообщило, что в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6».

В июне ТАСС со ссылкой на КБ рассказывало, что оснащенную ИИ турель «Ронин-2», созданную для уничтожения дронов, апробируют в зоне СВО до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    «Лукойл» заключил сделку о продаже зарубежных активов

    В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителях дьявола»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok