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13:24, 24 июня 2025Наука и техника

Антидроновую турель с ИИ апробируют в зоне СВО

КБ «Талламхо»: Турель с ИИ «Ронин-2» апробируют в зоне СВО в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: rg.ru

Оснащенную искусственным интеллектом (ИИ) турель «Ронин-2», созданную для уничтожения дронов, апробируют в зоне спецоперации (СВО) до конца 2025 года. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо», передает ТАСС.

Изделие разрабатывают в инициативном порядке. Благодаря наличию ИИ «Ронин-2» автономно определяет цель, наводится и ведет огонь. Антидроновая турель может распознавать объекты на расстоянии до 50 метров. Отмечается, что в КБ работают над увеличением дальности.

«По нашим данным, сейчас в России аналогичные изделия пока не применяются, задействованы только турели на ручном управлении. Сейчас идет конструктивная и программная доработка турели. Планируем, что боевая апробация "Ронин-2" в зоне спецоперации состоится до конца этого года», — рассказали в организации.

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Там добавили, что изделие собрали из стали и автозапчастей, поэтому большинство деталей для ремонта можно найти в автомагазине. Турель можно использовать в местах дислокации войск. Установку адаптировали под использование пулемета Калашникова, однако в ходе испытаний ее также вооружали гладкоствольным ружьем «Сайга-12».

В апреле офицер отдела подготовки управления боевой подготовки Центрального военного округа майор Дмитрий Еремин сообщил, что российские бойцы создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ.

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