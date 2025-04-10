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16:54, 10 апреля 2025Наука и техника

Российские военные создали роботизированный ПКТ

Военнослужащие 201-й базы создали дистанционно управляемый модуль для ПКТ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащие 201-й военной базы Вооруженных сил России создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ. Об этом рассказал офицер отдела подготовки управления боевой подготовки Центрального военного округа (ЦВО) майор Дмитрий Еремин в беседе с «Красной звездой».

Дистанционно управляемый модуль дает возможность оператору вести огонь, находясь в укрытии. «Модуль оснащен камерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях. Он позволяет наблюдать и точно поражать цель на дистанции до 500 метров при помощи установленного тепловизионного прицела», — сказал Еремин.

Для управления модулем используют джойстик и монитор. Оператор турели может находиться на расстоянии до 50 метров от огневой позиции.

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В феврале появился ролик, демонстрирующий работу дистанционно управляемой турели с крупнокалиберным пулеметом «Корд» в зоне специальной военной операции. Пулемет калибра 12,7 миллиметра позволяет поражать цели на дальности до 1500 метров.

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