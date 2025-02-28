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20:16, 28 февраля 2025Наука и техника

Российские бойцы получили роботизированный «Корд»

Дистанционно управляемую турель с пулеметом «Корд» заметили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Российские бойцы в зоне СВО получили дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом «Корд». На видео, демонстрирующее работу турели, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи можно заметить огневую позицию с турелью в блиндаже. Изделие позволяет наводить оружие по горизонтали и вертикали. Также в нем реализовали каркас для подачи патронной ленты. Использование роботизированной турели позволяет оператору вести огонь из укрытия вдали от огневой позиции.

Пулемет «Корд» под патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники и воздушных целей на расстоянии до 1500 метров.

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