Российские бойцы получили роботизированный «Корд»

Дистанционно управляемую турель с пулеметом «Корд» заметили в зоне СВО

Российские бойцы в зоне СВО получили дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом «Корд». На видео, демонстрирующее работу турели, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи можно заметить огневую позицию с турелью в блиндаже. Изделие позволяет наводить оружие по горизонтали и вертикали. Также в нем реализовали каркас для подачи патронной ленты. Использование роботизированной турели позволяет оператору вести огонь из укрытия вдали от огневой позиции.

Пулемет «Корд» под патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники и воздушных целей на расстоянии до 1500 метров.

Ранее в феврале стало известно, что разработчики гусеничной роботизированной платформы «Варан» и создатели турели ДУП-2 совместно сконструировали робототехнический комплекс, который можно использовать для штурмовых действий. Установка на гусеничном дроне позволяет вести прицельный огонь из пулемета Калашникова на дистанции до 800 метров.