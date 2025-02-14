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19:28, 14 февраля 2025Наука и техника

В России разработали штурмового робота с турелью

Народный фронт: В РФ разработали роботизированную турель с пулеметом для штурмов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Народный фронт / ТАСС

Разработчики гусеничной роботизированной платформы «Варан» и создатели турели ДУП-2 совместно сконструировали робототехнический комплекс, который можно использовать для штурмовых действий. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

«Основная задача нашей установки — подъехать максимально близко к позиции врага, найти цель и уничтожить ее. Расстояние управления — до 15 километров, есть дневные и ночные режимы наблюдения, стабилизация при езде. В ближайшее время мы отправим первые образцы на передовую для испытания в боевых условиях», — сказал представитель Народного фронта в Ивановской области Владимир Крупин.

В организации отметили, что робот с пулеметной турелью успешно прошел испытания, приближенные к боевым.

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Дистанционно управляемая турель ДУП-2 позволяет вести прицельный огонь из пулеметов Калашникова на дистанции от 100 до 800 метров. Изделие установили на универсальную платформу «Варан», которая способна перевозить до 1,5 тонны грузов. Помимо вооружения, робот может нести различное оборудование, включая комплексы разведки и радиоэлектронной борьбы. Также платформу используют для разминирования территорий.

В январе в конструкторском бюро «Гермес» рассказали о поставке радиоуправляемой платформы «Муравей» в зону СВО. Машину можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов.

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