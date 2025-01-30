Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 30 января 2025Наука и техника

Дроны в зоне СВО получили «Муравья»

КБ Гермес: В зону СВО поставили портативные аэродромы для дронов «Муравей»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Радиоуправляемую платформу «Муравей», которую можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов, поставили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес» (входит в НПО «Кайсант») сообщил ТАСС.

«Наши специалисты разработали радиоуправляемую тележку "Муравей", оснащенную помехозащищенной связью "Гермес". Тележка предназначена для перевозки любых грузов и также может применяться в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов. Помимо связи "Гермес", тележка оснащена наземной станцией управления», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «Муравей» может доставить находящиеся в режиме гибернации дроны к месту старта, где их запустят в нужных направлениях. Представитель КБ подчеркнул, что полученную платформу уже используют в зоне СВО.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Размеры изделия составляют 80 на 90 сантиметров, а вес — 27 килограммов. «Муравей» способен нести до 25 килограммов груза и развивать скорость до 9 километров в час по пересеченной местности. Компактная платформа позволяет незаметно доставить дроны в нужный район для внезапной атаки.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России партию колесных дронов «Депеша». Изделие можно использовать для эвакуации раненых. Грузоподъемность роботизированной платформы — 200 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Завершено расследование в отношении пластического хирурга по делу ослепшей россиянки

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      В еврозоне стало больше безработных

      Начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине

      ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев

      Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге» и совершил таран

      Авиакатастрофу в Вашингтоне сравнили с другим крушением 40-летней давности с 78 жертвами

      Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета

      Международный союз конькобежцев выпустил заявление после крушения самолета в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше