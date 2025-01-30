Дроны в зоне СВО получили «Муравья»

КБ Гермес: В зону СВО поставили портативные аэродромы для дронов «Муравей»

Радиоуправляемую платформу «Муравей», которую можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов, поставили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес» (входит в НПО «Кайсант») сообщил ТАСС.

«Наши специалисты разработали радиоуправляемую тележку "Муравей", оснащенную помехозащищенной связью "Гермес". Тележка предназначена для перевозки любых грузов и также может применяться в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов. Помимо связи "Гермес", тележка оснащена наземной станцией управления», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что «Муравей» может доставить находящиеся в режиме гибернации дроны к месту старта, где их запустят в нужных направлениях. Представитель КБ подчеркнул, что полученную платформу уже используют в зоне СВО.

Размеры изделия составляют 80 на 90 сантиметров, а вес — 27 килограммов. «Муравей» способен нести до 25 килограммов груза и развивать скорость до 9 километров в час по пересеченной местности. Компактная платформа позволяет незаметно доставить дроны в нужный район для внезапной атаки.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России партию колесных дронов «Депеша». Изделие можно использовать для эвакуации раненых. Грузоподъемность роботизированной платформы — 200 килограммов.