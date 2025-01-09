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12:24, 9 января 2025Наука и техника

ВС России получили партию роботов «Депеша»

«Ростех» передал ВС России партию колесных дронов «Депеша»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Ростех

«Ростех» передал Вооруженным силам (ВС) России партию колесных дронов «Депеша». Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Наш холдинг "Высокоточные комплексы" отправил в армию партию дронов "Депеша". Это многофункциональные дистанционно управляемые платформы на колесном шасси», — отметили в сообщении.

Конструкция машин, которые получили ВС России, позволяет устанавливать на них специальное оборудование для выполнения различных задач. В частности, «Депеша» может оперативно доставить на передовую до 200 килограммов грузов и обеспечить эвакуацию раненых в тыл.

Беспилотная платформа с независимой подвеской отличается высокой маневренностью. Также в «Ростехе» подчеркнули, что «Депеша» способна преодолевать большие расстояния. Программно-аппаратный комплекс «Прометей» обеспечивает элементы роботизации платформы.

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Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул, что создаваемые госкорпорацией решения позволяют превратить в робота любую боевую машину, включая танк или самоходное орудие.

В декабре прошлого года «Ростех» показал маневренные возможности роботизированных платформ «Депеша» и «Каракал». Машины двигались по пересеченной местности и преодолевали небольшие препятствия.

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