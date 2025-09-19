Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:25, 19 сентября 2025Наука и техника

Чеченский «Малик-6» применили в СВО

КБ «Талламхо»: В зоне СВО начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» сообщает ТАСС.

«Изделие прошло полевые испытания на базе Российского университета спецназа, показав многократное увеличение дальности определения дронов. Детектор стабильно выявляет беспилотники на расстоянии до 150 метров», — говорится в публикации.

Там отмечается, что созданный в Чечне аппарат получил искусственный интеллект, позволяющий идентифицировать цели в автоматическом режиме. Благодаря трем выносным камерам датчик может держать под контролем 90 процентов купола неба. Устройством можно оснастить транспорт, бронетехнику и стационарные позиции.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В июле КБ сообщило, что российские разведывательные дроны получат оптический детектор с искусственным интеллектом «Малик-5», который позволит уклоняться от атак FPV-перехватчиков в автоматическом режиме.

В июне организация рассказала, что оснащенную искусственным интеллектом турель «Ронин-2», созданную для уничтожения дронов, апробируют в зоне СВО до конца 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости