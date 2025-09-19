Чеченский «Малик-6» применили в СВО

КБ «Талламхо»: В зоне СВО начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6»

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» сообщает ТАСС.

«Изделие прошло полевые испытания на базе Российского университета спецназа, показав многократное увеличение дальности определения дронов. Детектор стабильно выявляет беспилотники на расстоянии до 150 метров», — говорится в публикации.

Там отмечается, что созданный в Чечне аппарат получил искусственный интеллект, позволяющий идентифицировать цели в автоматическом режиме. Благодаря трем выносным камерам датчик может держать под контролем 90 процентов купола неба. Устройством можно оснастить транспорт, бронетехнику и стационарные позиции.

В июле КБ сообщило, что российские разведывательные дроны получат оптический детектор с искусственным интеллектом «Малик-5», который позволит уклоняться от атак FPV-перехватчиков в автоматическом режиме.

В июне организация рассказала, что оснащенную искусственным интеллектом турель «Ронин-2», созданную для уничтожения дронов, апробируют в зоне СВО до конца 2025 года.