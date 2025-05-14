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13:40, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club оценил юмор Жванецкого

Комик Бебуришвили заявил, что высоко ценит юмор сатирика Жванецкого
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Александр Соколовский / YouTube

Известный российский комик, звезда шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили назвал сатирика Михаила Жванецкого иконой юмора. Высокую оценку его творчеству он дал на подкасте предпринимателя Александра Соколовского, доступном на YouTube.

Бебуришвили заявил, что считает сатиру верхом юмористического искусства. «В этом весь Жванецкий: все с двойным дном, все очень хитро, все очень здорово выверено. И с его подачей, абсолютно беспощадной, цепляющей. Просто это икона, сто процентов», — порассуждал юморист.

Кроме того, добавил комик, Жванецкий и его юмористы-современники сами создавали свои монологи. Бебуришвили назвал советских сатириков настоящими творцами.

Ранее юморист Гарик Харламов рассказал о перевравших его слова о Жванецком журналистах. По словам комика, в интервью он назвал творчество сатирика не совсем подходящим ему юмором, однако в материале было указано, что Харламов якобы ненавидит Жванецкого.

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