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10:08, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Харламов рассказал о «сломавшем психику» интервью о Жванецком

Комик Гарик Харламов заявил, что желтая пресса переврала его слова о Жванецком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный комик Гарик Харламов поделился историей о том, как ему «сломало психику» интервью для газеты, в котором журналисты неверно истолковали его слова о сатирике Михаиле Жванецком. Об этом он рассказал на шоу «Элита среднего качества», запись беседы доступна на платформе VK Видео.

По словам Харламова, его слова о Жванецком переврали и выпустили под громким ложным заголовком. Комик объяснил, что считает сатирика гением и испытывает к нему безмерное уважение. Однако в интервью он сказал, что считает шутки Жванецкого не совсем своим юмором, так как, по мнению Харламова, необходимо вырасти ментально, чтобы понимать их.

«Я это все говорю, и выходит газета (...). Написано крупно: "Я ненавижу Жванецкого". Я вам серьезно говорю», — вспомнил Харламов. Юморист также добавил, что любое высказывание можно превратить в подобную чушь.

Ранее сообщалось, что Харламов раскрыл имя, которое он бы никогда не дал своей дочери. По словам юмориста, он не назвал бы ее Ульяной из-за инициалов ребенка.

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