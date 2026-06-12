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15:24, 12 июня 2026Культура

Ольга Бузова перенесла операцию после травмы

Певице Ольге Бузовой сделали операцию после полученной в душе травмы ноги
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова перенесла операцию после травмы ноги. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Пиар-директор звезды Антон Богославский сообщил, что хирургическое вмешательство длилось несколько часов. Сейчас телеведущая находится в палате и отходит от наркоза. Известно, что на завтра у Бузовой был запланирован концерт, однако из-за травмы его перенесли.

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12 мая 2020

О том, что артистка получила серьезную травму, стало известно утром 12 июня. Певица упала в душе и рассекла колено, вследствие чего она обратилась в скорую.

Ранее в июне Ольга Бузова задумалась о детях от певца Григория Лепса. Знаменитость призналась, что для нее важным вопросом является создание семьи и рождение детей.

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