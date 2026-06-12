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Культура
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08:17, 12 июня 2026Культура

К Ольге Бузовой приехала скорая

Ольга Бузова получила сильную травму и вызвала скорую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка получила серьезную травму — упала в душе и рассекла колено. Предварительно, открытого перелома нет. Сейчас решается вопрос о ее госпитализации.

При этом Бузова пожаловалась, что врачи якобы очень долго добирались по ее вызову.

Ранее Бузова рассказала об опасной для вокалистов манипуляции, на которую ей пришлось пойти ради премьеры спектакля «Покровские ворота». Артистка призналась, что на протяжении пяти дней у нее будут проблемы с голосом. Ольга пояснила, что в этом спектакле ей повезло — артисты играют под фонограмму, поэтому напрягать связки не пришлось. На протяжении всей процедуры певице помогал ее лечащий фониатр, с которым она сотрудничает много лет.

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