Бузова перенесла опасную процедуру ради спектакля

Бузова перенесла опасную для вокалистов процедуру перед выходом на сцену театра

Телеведущая Ольга Бузова рассказала об опасной для вокалистов манипуляции, на которую ей пришлось пойти ради премьеры спектакля «Покровские ворота». Артистка призналась, что на протяжении пяти дней у нее будут проблемы с голосом, пишет Super.ru.

«К сожалению, пришлось идти на серьезную манипуляцию для того, чтобы я звучала хотя бы вот так», — поделилась Бузова охрипшим голосом.

Ольга пояснила, что в этом спектакле ей повезло — артисты играют под фонограмму, поэтому напрягать связки не пришлось. На протяжении всей процедуры певице помогал ее лечащий фониатр, с которым она сотрудничает много лет.

«И пришлось сегодня сделать опасную для вокалистов манипуляцию. После этого голоса не будет пять дней. Для меня это хуже, чем температура или когда плохо себя чувствую. Я сегодня без рук, без ног», — призналась артистка.

