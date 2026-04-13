14:04, 13 апреля 2026Культура

Бузова рассказала о чувствах к Киркорову

Ольга Бузова заявила, что понимает Филиппа Киркорова на духовном уровне
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова рассказала об отношениях с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Филиппа очень люблю, он понимает меня, а я — его. Это на каком-то духовном уровне», — призналась исполнительница.

Бузова пояснила, что похожа на Киркорова энергетикой, поступками и принципами. По словам артистки, она всегда готова помочь другим, но сама даже в сложном положении не просит о помощи, как и ее коллега.

«Я рада, что у меня есть такой друг, как Филипп. Мы знаем, что придем друг другу на помощь в любой ситуации», — заключила певица.

Ранее Бузова прокомментировала поцелуи с Киркоровым на концерте Димы Билана, которые стали мемом. Артистка заявила, что мало кто понял бы ее стиль общения с Киркоровым, если бы увидел их наедине. А нашумевший поцелуй у них случился после долгой разлуки.

