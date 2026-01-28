Реклама

16:49, 28 января 2026

Бузова впервые высказалась о поцелуе с Киркоровым

Ольга Бузова объяснила поцелуи с Филиппом Киркоровым их внутренними «приколами»
Андрей Шеньшаков
Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Кадр: ЗВЕЗДАЧ / YouTube

Певица Ольга Бузова впервые прокомментировала поцелуи с Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана, которые стали мемом. Об этом она высказалась в новом интервью Лауре Джугелии.

Артистка заявила, что мало кто понял бы ее стиль общения с Киркоровым, если бы увидел их наедине. А нашумевший поцелуй у них случился после долгой разлуки.

«То, как мы с ним общаемся, понятно только нам. Это был наш маленький мир, в котором встретились Оля и Филипп. И этот момент сняли исподтишка», — сообщила Ольга.

Также она уточнила, что такие забавные моменты между ними помогают отвлечься от работы и побыть обычными людьми. «Только работать, сидеть дома? А жить когда? Не прикалываться? Не смеяться? Не быть человеком? Мы — люди!» — добавила она.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что подвергалась абьюзу в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, Тарасов был настолько ревнив, что не мог выходить на поле, когда жена находилась на каком-либо мероприятии.

