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11:56, 17 июня 2026Культура

Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой пробоиной в ауре

Катя Лель связала травму Ольги Бузовой с ослабленной энергией певицы
Ольга Коровина

Фото: @buzova86

Заслуженная артистка России Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой ослабленной энергией певицы. Ее комментарий передает Пятый канал.

Лель назвала инцидент ужасным и связала его с внутренним состоянием исполнительницы. По ее словам, депрессия, недосып или сниженный иммунитет могли сделать ауру Бузовой уязвимой.

«Если наша аура пробиваема, то она имеет пробоину, которая может негативно отразиться на нашем здоровье. Будь то неправильный шаг, оступиться и повредить себе ногу, как это сделала Ольга», — уточнила Лель.

Артистка добавила, что все мысли человека отражаются на его физическом состоянии. «Каждая наша мысль должна быть позитивна, потому что наше тело и наша Вселенная очень соединены», — подчеркнула она.

О том, что Бузова получила серьезную травму, стало известно утром 12 июня. Певица упала в душе и рассекла колено, вследствие чего она обратилась в скорую. Позже артистка вышла на связь из больницы, где ей провели операцию.

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