На Украине признали неудобный факт о поездке Зеленского в Польшу

Спикер МИД Украины Тихий: Зеленский не едет на конференцию в Польшу во избежание скандалов

Президент Владимир Зеленский не поедет на запланированную 25–26 июня в польском Гданьске конференцию по восстановлению Украины, чтобы мероприятие прошло «без лишней политизации и без скандалов». Такое признание сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) страны Георгий Тихий, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он назвал решение, согласно которому делегацию Украины на конференции возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, абсолютно оправданным.

«Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов», — пояснил Тихий.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого Орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).