Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:51, 23 июня 2026Бывший СССР

На Украине признали неудобный факт о поездке Зеленского в Польшу

Спикер МИД Украины Тихий: Зеленский не едет на конференцию в Польшу во избежание скандалов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Владимир Зеленский не поедет на запланированную 25–26 июня в польском Гданьске конференцию по восстановлению Украины, чтобы мероприятие прошло «без лишней политизации и без скандалов». Такое признание сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) страны Георгий Тихий, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он назвал решение, согласно которому делегацию Украины на конференции возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, абсолютно оправданным.

«Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без лишней политизации и без скандалов», — пояснил Тихий.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого Орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    На Украине признали неудобный факт о поездке Зеленского в Польшу

    Финляндия закупит систему противодействия дронам на границе с Россией

    Премьер Польши высмеял резкое решение Зеленского

    Главный тренер сборной Франции пропустит матч ЧМ-2026 с Норвегией

    На Украине полицейский ударил ребенка-инвалида

    Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и расправился с ней из мести отцу

    Шансы Роналду стать лучшим игроком ЧМ-2026 оценили

    Почти полсотни человек утонули во Франции при попытке спастись от жары

    В Турции снова нашли обломки украинского дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok