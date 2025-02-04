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12:13, 4 февраля 2025Экономика

Трампа назвали виновником будущего энергетического кризиса в США

FT: Ограничения Трампа на зеленую энергетику могут спровоцировать энергокризис
Кирилл Луцюк

Фото: Leah Millis / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа в отношении возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может спровоцировать энергетический кризис в США, что приведет к росту расходов для потребителей и даст Китаю преимущество в глобальной гонке за искусственный интеллект. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оно напомнило, что Трамп уже успел ввести мораторий на выдачу разрешений на строительство ветровых электростанций на шельфе и пересмотр действующих договоров аренды ветроэлектростанций. Кроме того, новая администрация Белого дома решила больше не тратить сотни миллиардов долларов на стимулирование зеленой энергетики. Такая политика шокировала отрасль, которую между тем считают самым недорогим и быстрорастущим источником новых мощностей в американской энергосистеме.

Издание процитировало выводы экспертов консалтинговой компании Bain, которые считают, что к 2028 году США придется повысить выработку электроэнергии на 26 процентов по сравнению с уровнем 2023 года. Иначе растущий спрос не удовлетворить. Это особенно важно, если учесть, что почти половина этого спроса придется на центры обработки данных, без которых невозможно развивать технологии искусственного интеллекта.    

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В свою очередь, руководители энергетических компаний напомнили, что ВИЭ в сочетании с аккумуляторными батареями лучше всего подходят для удовлетворения быстрого роста спроса на электроэнергию.

Ранее появился прогноз, что к 2055 году более 55 миллионов американцев покинут те районы, которые подвержены климатическим рискам. К последним эксперты отнесли Майами, Новый Орлеан, Сакраменто и другие. Предполагается, что уже в этом году переедут больше пяти миллионов граждан США.

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