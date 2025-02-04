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09:51, 4 февраля 2025Экономика

США предрекли массовую миграцию на фоне изменения климата

First Street: Более 55 млн американцев мигрируют из-за климата к 2055 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

К 2055 году более 55 миллионов американцев мигрируют в районы США, менее подверженные климатическим рискам. Об этом говорится в исследовании First Street Technologies, опубликованном на сайте организации.

Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия глобальное потепление и удорожание страхования недвижимости в Майами, Джексонвилле, Тампе, Новом Орлеане и Сакраменто вынудит жителей Штатов переехать в другие районы. Отмечается, что экономической силы может оказаться недостаточно, чтобы удержать население в подверженных риску локациях.

Эксперты считают, что только в 2025 году переезд совершат 5,2 миллиона американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе из Парижского соглашения и заявил о намерении страны увеличить добычу ископаемого топлива, несмотря на попытки остальных стран перейти на зеленую энергию. Он заявил, что США не будет участвовать в борьбе против изменения климата в ущерб своей экономике.

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