Автомобиль экс-футболиста «Спартака» попал в ДТП и перевернулся

17:54, 24 мая 2026

Автомобиль экс-футболиста «Спартака» Прудникова попал в ДТП и перевернулся
Владислав Уткин
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Автомобиль экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в ДТП и перевернулся. Об этом сообщило РИА Новости.

«По предварительным данным, примерно в 15:10 на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадал один человек», — заявили ранее в столичном главке МВД России.

Сам Прудников заявил, что его в момент аварии, в результате которой пострадал один человек, не было за рулем. «Машина моя, за рулем был не я. Я приехал посмотреть на свою машину», — сказал экс-футболист.

Прудников выступал за «Спартак» с 2009 по 2013 годы. В составе красно-белых он провел 46 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал столько же результативных передач.

В середине апреля пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова попала в ДТП на самокате во Франции. Спортсменка ехала на личном самокате в маленьком французском городе после тренировки. Она столкнулась с машиной. У пловчихи диагностировали смещение двух ребер с натяжением нерва, вызывающим боль при дыхании. Врачи запретили плавание минимум на две-три недели, исключив любые старты.

