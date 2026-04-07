Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

Российская пловчиха Егорова попала в ДТП на самокате во Франции

Пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова попала в ДТП на самокате во Франции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка ехала на личном самокате в маленьком французском городе после тренировки. Она столкнулась с машиной. У пловчихи диагностировали смещение двух ребер с натяжением нерва, вызывающим боль при дыхании. Врачи запретили плавание минимум на две-три недели, исключив любые старты.

Из-за повреждения Егорова пропустит Финал Кубка России в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет с 17 по 21 апреля.

На счету 27-летней Егоровой две серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах Европы. Она тренируется во Франции под руководством Филиппа Лукаса.