Сделавшая кальян на куличе россиянка получила реальный срок

Московский суд приговорил к 3 годам колонии девушку, сделавшую кальян на куличе

Суд в Москве приговорил к 3 годам и 25 дням лишения свободы девушку, которая опубликовала фотографию кальяна на пасхальном куличе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

27-летнюю жительницу столицы признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. Как уточнили в СМИ, ранее она получила три года условно за хранение пяти граммов мефедрона.

Девушку задержали на 3-й Кабельной улице. По версии следствия, 13 апреля она находилась в одном из заведений на Сретенке, где сделала кальян на куличе и выложила видео с этим в социальные сети. Ролик быстро разлетелся по СМИ, а его автор удалила кадры со своей страницы и извинилась. На суде защита предоставила документы, что она крещеная и помогала детям-сиротам.