Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:30, 27 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана судьба Зеленского при приближении к мирному соглашению

Политолог Глазунов: Зеленского могут убрать до заключения мирного договора
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Военный конфликт с Украиной может завершиться к ноябрю 2026 года, однако финальный документ будет подписывать не действующий президент страны Владимир Зеленский, считает политолог Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» назвал дату завершения конфликта с Россией. По его словам, это произойдет до ноября 2026 года.

Глазунов отметил, что Зеленский выступает президентом, которому выгодна война с Россией для формирования коррупционных схем и поддержания собственного благосостояния. Поэтому, по его словам, хоть президент и озвучивает дату завершения конфликта с Россией, все же добровольно подписывать мирный договор он не будет.

«Зеленский — это президент войны, с ним ассоциируется только война. Президент войны не может заключать мирный договор. Поэтому, я думаю, здесь задача такая: Зеленский уходит в отставку или его ликвидируют. Нельзя и такой вариант исключать. Он очень опасен, как для своих друзей, так и для Запада, потому что является носителем секретов, которые могут быть очень взрывоопасны для всего мира. Вряд ли после отставки ему дадут преподавать где-нибудь в университете США», — сказал Глазунов.

Ранее политолог Глазунов предположил, что Россия и Украина начнут принимать решения по завершению специальной военной операции начиная с июля. Процесс может завершиться к ноябрю 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мать с пятью маленькими детьми пропала в российском городе. Ее нашли спустя месяц. Что об этом известно?

    Небензя указал на близость глобальной катастрофы

    Раскрыты цены на самую мощную версию Voyah Taishan в России

    Названы проблемы популярной на вторичном рынке модели Nissan

    Раскрыты схемы обмана россиян при покупке билетов

    Предсказана судьба Зеленского при приближении к мирному соглашению

    Популярный мессенджер подал заявку на регистрацию бренда в России

    Россиянка раскрыла отношение жителей Киргизии к своим соотечественникам

    В России начались продажи дорой машины малоизвестной марки

    Мужчины старше 40 дали молодым людям важные советы о сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok