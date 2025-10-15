Из жизни
17:38, 15 октября 2025Из жизни

Житель многоквартирного дома подорвал соседа из-за парковочного места

The Thaiger: В Таиланде мужчина подорвал соседа из-за парковочного места у дома
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Herwin Bahar / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде житель Бангкока подорвал соседа при помощи самодельного взрывного устройства из-за парковочного места. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 9 октября. Как рассказал 21-летний Нихасун Латэ, утром он подошел к своему мотоциклу на стоянке около дома и увидел, что к переднему колесу прикреплен какой-то странный предмет. Молодой человек попытался отвязать его, в этот момент произошел взрыв. Латэ получил тяжелую травму руки и лишился большого, указательного и среднего пальцев.

Таец рассказал, что жил в многоквартирном доме с женой уже девять месяцев и врагов среди соседей у него не было. Следователи стали проверять камеры видеонаблюдения и обнаружили, что около пяти часов утра проживавший в том же доме 32-летний Сутхат Дениингйот вышел на парковку и пошел к мотоциклу Латэ.

Другие жильцы рассказали, что Дениингйот часто жаловался, что парковочное место, которое он считал своим, постоянно кто-то занимает. Мужчину вызвали на допрос и он сознался, что заминировал мотоцикл соседа, потому что тот парковался на его месте.

Дениингйот рассказал, что нашел информацию о том, как сделать взрывное устройство, в интернете. Детали для его изготовления он купил онлайн. Тайца отправили в тюрьму. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

В марте в США арестовали мужчину, который совершил покушение на жену с помощью бомбы и 42 года скрывался под чужим именем. Женщина выжила, но лишилась пальца на руке.

