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20:23, 3 марта 2025Из жизни

Мужчина взорвал жену и 42 года скрывался под чужим именем

People: Американец 42 года жил под чужим именем после покушения на жену
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В США арестовали мужчину, который совершил покушение на жену с помощью бомбы и 42 года скрывался под чужим именем. Об этом сообщает издание People.

В 1982 году жена Стивена Крейга Кэмпбелла потеряла палец и получила другие тяжелые травмы во время взрыва ящика с инструментами. Бомба сработала, когда она открыла ящик. Кэмпбелла арестовали по подозрению в причастности к взрыву, однако позднее выпустили под залог. На следующее судебное заседание он уже не явился. С тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

19 февраля в поселке Уид, штат Нью-Мексико, задержали 76-летнего Уолтера Ли Коффмана, который и оказался Кэмпбеллом. Следствие установило, что преступник использовал личность Коффмана, которого не стало в 1975 году. В 1984-м Кэмпбелл получил паспорт на имя Коффмана и несколько раз продлевал его. С 2003 года он жил в Уиде, где купил недвижимость по поддельным документам.

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Кэмпбелл получил около 140 тысяч долларов социальных выплат, полагавшихся Коффману. Только в 2019 году отдел по борьбе с мошенничеством Национального паспортного центра выяснил, что Коффмана нет в живых более 30 лет.

После длительного расследования Кэмпбелла арестовали. На территории его дома обнаружили 57 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. Мужчину обвинили в использовании подложного паспорта. Кроме того, он будет отвечать за покушение на бывшую жену.

Ранее сообщалось, что житель США украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. В 1988 году мужчина похитил документы приятеля и скрылся.

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