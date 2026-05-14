Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 14 мая 2026Интернет и СМИ

Сделанный от скуки ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Inna Dodor / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit из Марокко с ником Lovely_pseudo рассказал, как сделанный от скуки ДНК-тест помог ему найти новых членов семьи. Автор подчеркнул, что никогда даже не подозревал об их существовании.

Мужчина отметил, что поначалу ни он, ни его жена не придали значения результатам теста, который они сделали от скуки. «Через месяц я получил сообщение на сайте сервиса поиска родственников по ДНК. Это оказался парень из Австрии, он рассказал, что он и его мать тоже недавно сдали тесты и с удивлением обнаружили, что женщина — лишь наполовину европейка, а на вторую половину она имеет североафриканское происхождение. ДНК матери совпало с моим на 14 процентов, что делало ее моей тетей, а его ДНК — на 6,2 процента, то есть он приходится мне двоюродным братом», — рассказал автор.

Выяснилось, что новоявленная тетя автора никогда не знала своего отца. Из рассказов своей матери ей было известно, что родители познакомились в послевоенной Вене, когда мужчина служил во французской армии. Узнав об этом, автор поста покрылся мурашками: он вспомнил истории уже о своем дедушке, сражавшемся в рядах французов во время Второй мировой.

Материалы по теме:
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов». Вот как они выглядят
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов».Вот как они выглядят
9 апреля 2025
«Никто не знает, кто я» Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
«Никто не знает, кто я»Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
28 июля 2025
«Генетические структуры весьма защищены» Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
«Генетические структуры весьма защищены»Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
30 декабря 2025

«Когда я был маленьким, мама и тети рассказывали, что дедушка, вернувшись из Европы, много лет хранил в сейфе фотографию, на которой он был запечатлен с белой европейкой. Многие десятилетия мы догадывались, что у нас, вероятно, есть родственники где-то в Европе. В тот момент это действительно стало похоже на фильм», — написал мужчина.

Когда он в семейном чате рассказал о сообщении австрийца и совпадении ДНК с ним и его матерью, началось всеобщее ликование. Долгие годы старшее поколение гадало, кем была эта женщина с фотографии.

«Мы все были в шоке и очень обрадовались; начали отправлять в Австрию снимки моей мамы, пяти моих тетушек, 14 моих двоюродных братьев и сестер и даже некоторых их детей. Позже двоюродный брат рассказал, что они с матерью плакали после этого открытия. Спустя 74 года она наконец узнала имя своего отца, впервые увидела его фотографию и обнаружила, что у нее все это время были сестры. В одночасье, благодаря случайному ДНК-тесту, их семья внезапно увеличилась в четыре раза!» — обрадовался автор.

Теперь новые родственники планируют впервые в жизни отправиться в Марокко, чтобы встретиться с членами семьи, о существовании которых они никогда не догадывались. Пожилая австрийка планирует посетить могилу отца, ушедшего еще в 1980-х.

Ранее девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье. В списке установленных родственников, помимо матери и сестры, оказалась некая «тетя» с генетическим совпадением на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Юрист высказалась о возможности замены российского паспорта за границей

    Рубио высказался об отношениях США и Китая

    Песков высказался о будущем Гладкова и Богомаза

    Россия резко нарастила закупки американской обуви

    Мужчина собирался взорвать здание с госучреждениями в Москве

    Раскрыта длительность рукопожатия Си Цзиньпина и Трампа

    Россияне раскрыли стоимость жизни во Вьетнаме

    Сделанный от скуки ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности

    Отправленный Путиным в отставку глава приграничного региона России сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok