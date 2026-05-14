Сделанный от скуки ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности

Пользователь Reddit из Марокко с ником Lovely_pseudo рассказал, как сделанный от скуки ДНК-тест помог ему найти новых членов семьи. Автор подчеркнул, что никогда даже не подозревал об их существовании.

Мужчина отметил, что поначалу ни он, ни его жена не придали значения результатам теста, который они сделали от скуки. «Через месяц я получил сообщение на сайте сервиса поиска родственников по ДНК. Это оказался парень из Австрии, он рассказал, что он и его мать тоже недавно сдали тесты и с удивлением обнаружили, что женщина — лишь наполовину европейка, а на вторую половину она имеет североафриканское происхождение. ДНК матери совпало с моим на 14 процентов, что делало ее моей тетей, а его ДНК — на 6,2 процента, то есть он приходится мне двоюродным братом», — рассказал автор.

Выяснилось, что новоявленная тетя автора никогда не знала своего отца. Из рассказов своей матери ей было известно, что родители познакомились в послевоенной Вене, когда мужчина служил во французской армии. Узнав об этом, автор поста покрылся мурашками: он вспомнил истории уже о своем дедушке, сражавшемся в рядах французов во время Второй мировой.

«Когда я был маленьким, мама и тети рассказывали, что дедушка, вернувшись из Европы, много лет хранил в сейфе фотографию, на которой он был запечатлен с белой европейкой. Многие десятилетия мы догадывались, что у нас, вероятно, есть родственники где-то в Европе. В тот момент это действительно стало похоже на фильм», — написал мужчина.

Когда он в семейном чате рассказал о сообщении австрийца и совпадении ДНК с ним и его матерью, началось всеобщее ликование. Долгие годы старшее поколение гадало, кем была эта женщина с фотографии.

«Мы все были в шоке и очень обрадовались; начали отправлять в Австрию снимки моей мамы, пяти моих тетушек, 14 моих двоюродных братьев и сестер и даже некоторых их детей. Позже двоюродный брат рассказал, что они с матерью плакали после этого открытия. Спустя 74 года она наконец узнала имя своего отца, впервые увидела его фотографию и обнаружила, что у нее все это время были сестры. В одночасье, благодаря случайному ДНК-тесту, их семья внезапно увеличилась в четыре раза!» — обрадовался автор.

Теперь новые родственники планируют впервые в жизни отправиться в Марокко, чтобы встретиться с членами семьи, о существовании которых они никогда не догадывались. Пожилая австрийка планирует посетить могилу отца, ушедшего еще в 1980-х.

