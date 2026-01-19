Девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье

Пользовательница Reddit с ником ILoveNuclearPow3r рассказала, что несколько месяцев назад купила набор для ДНК-тестирования и узнала страшную правду о семье. Сдала она его от скуки, а потому больших откровений от результатов не ожидала.

«Примерно через полтора месяца пришли результаты: в списке установленных родственников оказались моя мать и сестра. А еще — некая "тетя" с генетическим совпадением на 30 процентов. Я нашла это странным и скинула скриншоты в семейный чат, однако никто не смог опознать эту женщину. Они предположили, что у моего дедушки мог быть тайный ребенок, о котором он либо не знал, либо скрывал. Звучит запутанно, но правдоподобно», — написала девушка.

Она договорилась о встрече с ней. Когда они пытались выяснить степень родства, та упомянула о своем брате, у которого за время жизни было немало случайных детей, всплывающих время от времени. Вскоре девушке позвонила ее мать и призналась, что в момент ее зачатия она параллельно встречалась с двумя мужчинами, о чем знал и официальный отец ILoveNuclearPow3r. Выбор в итоге пал на него, и никто и никогда не сомневался в том, что ребенок — его.

«Потом я вспомнила имя, которое мне назвала моя "тетя". Я написала маме и спросила, правильно ли оно. Она тут же перезвонила и подтвердила, что это имя ее второго ухажера из молодости. И именно в этот момент вся моя реальность рухнула. Я чувствую огромную потерю собственной идентичности. Кто я на самом деле?» — задалась вопросом автор.

