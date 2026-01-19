Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:29, 19 января 2026Интернет и СМИ

Девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ILoveNuclearPow3r рассказала, что несколько месяцев назад купила набор для ДНК-тестирования и узнала страшную правду о семье. Сдала она его от скуки, а потому больших откровений от результатов не ожидала.

«Примерно через полтора месяца пришли результаты: в списке установленных родственников оказались моя мать и сестра. А еще — некая "тетя" с генетическим совпадением на 30 процентов. Я нашла это странным и скинула скриншоты в семейный чат, однако никто не смог опознать эту женщину. Они предположили, что у моего дедушки мог быть тайный ребенок, о котором он либо не знал, либо скрывал. Звучит запутанно, но правдоподобно», — написала девушка.

Материалы по теме:
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов». Вот как они выглядят
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов».Вот как они выглядят
9 апреля 2025
«Никто не знает, кто я» Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
«Никто не знает, кто я»Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
28 июля 2025
«Генетические структуры весьма защищены» Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
«Генетические структуры весьма защищены»Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
30 декабря 2025

Она договорилась о встрече с ней. Когда они пытались выяснить степень родства, та упомянула о своем брате, у которого за время жизни было немало случайных детей, всплывающих время от времени. Вскоре девушке позвонила ее мать и призналась, что в момент ее зачатия она параллельно встречалась с двумя мужчинами, о чем знал и официальный отец ILoveNuclearPow3r. Выбор в итоге пал на него, и никто и никогда не сомневался в том, что ребенок — его.

«Потом я вспомнила имя, которое мне назвала моя "тетя". Я написала маме и спросила, правильно ли оно. Она тут же перезвонила и подтвердила, что это имя ее второго ухажера из молодости. И именно в этот момент вся моя реальность рухнула. Я чувствую огромную потерю собственной идентичности. Кто я на самом деле?» — задалась вопросом автор.

Ранее другая пользовательница Reddit впервые встретилась с биологическим отцом и узнала страшную тайну матери. По словам 19-летней девушки, ее путь к правде начался из-за болезни, для лечения которой было необходимо изучить анамнез всех членов семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Появились подробности о плане ЕС принять «решительные меры» против Трампа

    Евросоюзу отказали в праве указывать России

    Мировые цены на серебро обновили исторический рекорд

    Появились подробности об устраивавшей секс-вечеринки для малолетнего сына женщине

    В России предложили изменить график работы детсадов

    Землетрясение произошло в российском регионе

    В Минобороны России сообщили о подготовке резервистов к защите инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok