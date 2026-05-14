07:30, 14 мая 2026Бывший СССР

Украинец вызвал полицию из-за пьяной ссоры с братом и отправился на фронт

Пленный из ВСУ Садовников: Пьяного украинца мобилизовали из-за звонка в полицию
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Украинец после пьяной ссоры с братом решио позвонить в полицию и выдать его правоохранительным органам. Однако его ждала расплата — прибывшие на место сотрудники решили отправить обоих на фронт, рассказал пленный из 58-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил республики (ВСУ) Владимир Садовников, передает ТАСС.

«При мне было два брата. Один на второго дверь закрыл, по пьянке поссорились. Второй на него полицию вызвал, и их [обоих] привезли [в ТЦК]. Через пару дней они были в Дергачах», — уточнил военнослужащий.

Садовников рассказал, что его самого мобилизовали в 2023 году на пороге его дома. Военкомы не дали ему зайти внутрь, чтобы принести документы. Впоследствии украинец вместе с другими бойцами попал в плен в районе Ветеринарного в Харьковской области. Перед этим, по его словам, группа в течение семи дней пряталась в подвале из-за обстрелов.

Ранее освобожденные из плена россияне рассказали об «убивающих» инъекциях от ВСУ. Проводится расследование, чтобы выяснить, какие именно препараты им вводили.

