Отправленный Путиным в отставку глава приграничного региона России сделал заявление

Отправленный в отставку белгородский губернатор Гладков поблагодарил президента

Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку белгородский губернатор Вячеслав Гладков сделал заявление и поблагодарил главу государства. Обращение Гладкова опубликовано в Telegram.

По словам чиновника, он искренне благодарен главе государства за «постоянное внимание, помощь и поддержку» региона. «Хотел сказать искренние слова благодарности (...) за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион», — говорится в послании Гладкова.

Также он поблагодарил тех, кто «критиковал и ругал» власти приграничного региона. «Ваше небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия. И если видели, что мы ошибаемся, старались максимально быстро все исправить», — заявил он.

В обращении к жителям Белгородской области Гладков пожелал жителям приграничья мира и победы. «Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее. Уверен, что она скоро наступит», — подытожил Гладков.

Об отставке Гладкова стало известно вечером 13 мая. На сайте президента говорится, что он уволился по собственному желанию, и Путин принял его отставку. Врио главы российского региона назначен участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев.