Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 14 мая 2026Россия

Отправленный Путиным в отставку глава приграничного региона России сделал заявление

Отправленный в отставку белгородский губернатор Гладков поблагодарил президента
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку белгородский губернатор Вячеслав Гладков сделал заявление и поблагодарил главу государства. Обращение Гладкова опубликовано в Telegram.

По словам чиновника, он искренне благодарен главе государства за «постоянное внимание, помощь и поддержку» региона. «Хотел сказать искренние слова благодарности (...) за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион», — говорится в послании Гладкова.

Также он поблагодарил тех, кто «критиковал и ругал» власти приграничного региона. «Ваше небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия. И если видели, что мы ошибаемся, старались максимально быстро все исправить», — заявил он.

В обращении к жителям Белгородской области Гладков пожелал жителям приграничья мира и победы. «Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее. Уверен, что она скоро наступит», — подытожил Гладков.

Об отставке Гладкова стало известно вечером 13 мая. На сайте президента говорится, что он уволился по собственному желанию, и Путин принял его отставку. Врио главы российского региона назначен участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Десятки тысяч украинцев остались без света

    Отправленный Путиным в отставку глава приграничного региона России сделал заявление

    Рубио резко высказался в адрес НАТО

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok