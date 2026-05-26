ЕС захотел начать прямые переговоры по членству Украины

Euractiv: В ЕС хотят начать прямые переговоры по членству Украины до 18 июня

В Европейском союзе (ЕС) захотели начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на еврочиновника.

«В столицах по-прежнему надеются одобрить открытие хотя бы одного переговорного кластера — первого официального шага на пути Киева к членству в ЕС — до саммита [Европейского совета]», — говорится в материале.

Как отмечает издание, многое в решение данного вопроса теперь зависит от позиции нового правительства Венгрии, поскольку при предыдущем венгерском премьере Викторе Орбане страна накладывала вето на начало прямых переговоров о членстве Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина хочет в Европейский союз, то она должна «пойти на уступки ради мира». По его словам, Киев не может рассчитывать на ускоренное вступление в союз.