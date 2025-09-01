Экономика
08:20, 1 сентября 2025Экономика

В Подмосковье ограничили работу алкомаркетов во дворах

В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов
Мария Черкасова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С 1 сентября в Подмосковье запрещена продажа спиртного в магазинах во дворах многоквартирных домов. Закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии, сообщает РБК.

Теперь магазины смогут получить лицензию на продажу алкоголя, если их вход расположен со стороны улицы и находится не дальше 30 метров от края дороги. Магазины с действующей лицензией смогут продавать алкоголь до истечения срока ее действия. Новые требования не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

С 1 сентября также вступают в силу новые нормы для ресторанов и кафе в многоквартирных домах: запрещается продавать алкоголь с 23:00 до 8:00 утра.

Ранее в Санкт-Петербурге был принят закон, ограничивающий деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. С 1 сентября 2025 года в таких заведениях должен быть установлен отдельный вход, туалеты для посетителей и персонала, оборудованное место для приготовления пищи, не менее пяти штатных сотрудников. Площадь помещения должна занимать не менее 50 квадратных метров.

