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17:17, 28 мая 2025Экономика

В Петербурге станет меньше «наливаек»

В Санкт-Петербурге ограничили работу «наливаек» в жилых домах
Мария Черкасова

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, ограничивающий деятельность «наливаек» в многоквартирных домах, сообщает РИА Новости.

Согласно новым требованиям, в таких заведениях должен быть отдельный вход, туалеты для посетителей и персонала, оборудованное место для приготовления пищи, не менее пяти штатных сотрудников. Площадь помещения должна занимать не менее 50 квадратных метров.

Отмечается, что заведения, которые не соответствуют указанным требованиям, смогут продавать алкоголь только с 11:00 до 22:00 по московскому времени. Также закон запретил гостям «наливаек» выносить спиртное на улицу. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать во всех районах города.

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Из-за нового закона больше трех сотен питейных заведений в Петербурге с сентября не смогут продавать алкоголь по ночам.

Также 28 мая депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили сразу в трех чтениях закон, сокращающий время продажи алкоголя в магазинах и объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, с 1 сентября спиртное по-прежнему можно будет продавать до 23:00, но не с 09:00 как было ранее, а с 11:00.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому региональные власти могут вводить запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита в многоквартирных домах или на прилегающих территориях.

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