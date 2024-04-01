В жилых домах разрешили запрещать «наливайки»

Вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

С 1 апреля региональные власти могут вводить запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита. Ограничения коснутся точек, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Соответствующий закон подписал президент России, с апреля он вступает в силу.

Это касается магазинов, зарегистрированных как точки общепита. По нормам им достаточно было продавать готовую еду и расставить не менее восьми посадочных мест. Теперь региональные власти смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Еще появится возможность ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. До этого подобные ограничения были только для времени продажи крепкого алкоголя.

Ранее в Ассоциации крафтовых пивоварен предлагали не передавать российским регионам право регулировать время продажи алкоголя в общепите, который находится в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Пивовары считают, что запрет может отрицательно сказаться на добросовестных продавцах.