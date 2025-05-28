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14:10, 28 мая 2025Экономика

В российском регионе запретили торговать алкоголем в утренние часы

В Ленинградской области можно будет торговать алкоголем только с 11 часов утра
Дмитрий Воронин

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили сразу в трех чтениях закон, сокращающий время продажи алкоголя в магазинах и объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях региона. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Согласно принятым изменениям, с 1 сентября спиртное по-прежнему можно будет продавать до 23:00, но не с 09:00 как сейчас, а с 11:00. Запрет, таким образом, коснется двух утренних часов.

Отмечается, что документ был разработан в соответствии с полномочиями, согласно которым субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции.

Инициаторы законопроекта также указали, что «в Ленобласти, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой так называемых "наливаек", занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов», что зачастую создает для проживания в последних «нетерпимые условия».

Ранее вологодский губернатор Георгий Филимонов оценил в 500 миллионов рублей в год доходы, которых лишается областной бюджет из-за введенных с 1 марта ограничений на розничную продажу алкоголя. По его словам, власти «пошли на этот шаг, потому что нет ничего более ценного, чем жизнь человека, чем его здоровье», и именно демографическая ситуация в регионе стала причиной принятых мер.

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