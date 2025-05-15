Вологодский губернатор оценил потери бюджета от ограничения продажи алкоголя

Филимонов: Вологодский облбюджет недополучит 500 млн руб. из-за алкоограничений

Выпадающие доходы бюджета Вологодской области из-за введенных с 1 марта ограничений на розничную продажу алкоголя глава региона Георгий Филимонов оценил в 500 миллионов рублей в год. Цифру он назвал в интервью ТАСС.

Губернатор уточнил, что, принимая соответствующее решение, власти «взвешивали его» и через призму сокращения налоговых поступлений «пошли на этот шаг, потому что нет ничего более ценного, чем жизнь человека, чем его здоровье».

По словам Филимонова, именно демографическая ситуация в регионе стала причиной таких мер. «Потому что Русский Север вымирает, идет депопуляция, по восемь с половиной тысяч человек вымирает в год», — объяснил он, указав, что такая постановка вопроса «касается и вейпов».

«Что на чаше весов должно перевесить? Что дороже? Жизнь человека, его здоровье, здоровье наших детей, либо выпадающие доходы и рабочие места? Конечно, жизнь человека» , — высказался губернатор.

С начала весны в Вологодской области действуют ограничения на розничную торговлю алкоголем. С понедельника по пятницу купить спиртное можно лишь с 12:00 до 14:00. Как писал «Коммерсантъ», такие шаги властей, призванные в том числе повысить рождаемость, уже привели к возникновению стихийного черного рынка.

Сам Филимонов призвал не сравнивать введенные меры с «сухим законом» советских времен, поскольку в барах и ресторанах, а также по выходным в магазинах алкоголь продается в прежнем режиме.