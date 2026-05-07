18:52, 7 мая 2026

В ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян

ЦБ: Компании в РФ не спешат увольнять сотрудников из опасения не найти им замену
Вячеслав Агапов

Фото: Ксения Матвейшина / ТАСС

Российские компании недостаточными темпами увольняют сотрудников, из-за чего неэффективно распределяется рабочая сила. Раскритиковали бизнес в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ

В регуляторе отмечают, что компании не спешат сокращать сотрудников вопреки падению спроса, из-за чего рынок труда слабо подстраивается к замедлению экономики. Бизнес опасается, что в условиях дефицита кадров восстановить численность будет не просто, а потому терпит издержки по удержанию сотрудников. В результате подстройка к замедлению экономики происходит за счет замедления роста заработных плат и премий.

Также бизнес пытается справиться с ситуацией на рынке, расширяя неполную занятость — отправляя часть сотрудников на простой или неполный рабочий день. Из-за этого экономика возвращается к сбалансированному состоянию медленно и неравномерно, а реакция занятости и безработицы на замедление экономики остается более запаздывающей, чем в предыдущих циклах.

Ранее аналитики FinExpertiza заявили о новой проблеме, с которой столкнулся отечественный рынок труда. За последние пять лет кадровый резерв в России сократился на три миллиона человек — примерно с семи до четырех миллионов работников. Речь идет о людях, которые не трудоустроены в настоящее время, но в целом готовы выйти на рынок труда при подходящих им условиях.

