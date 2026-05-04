Вооруженный «до зубов» Су-35С попал на фото

Вооруженный до зубов истребитель Су-35С попал на фото

Вооруженный «до зубов» российский истребитель четвертого поколения Су-35С попал на фото. Снимок прокомментировал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным издания, на фото у боевого самолета можно заметить одну ракету класса воздух-воздух малой дальности Р-74, одну ракету класса воздух-воздух средней дальности Р-77-1, две ракеты класса воздух-воздух средней дальности Р-77М, одну ракету класса воздух-воздух большой дальности Р-37М и одну противорадиолокационную ракету Х-31ПМ.

В апреле военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber опубликовал редкий снимок российского истребителя поколения 4++ Су-35С без ракет.

В марте он же выложил фото российского истребителя Су-35С в «режиме зверя».