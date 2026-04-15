Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

Арестованные активы основателя холдинга «Русагро» Мошковича превысили ₽6,7 млрд

В Москве суд наложил обеспечительные меры на банковские счета и аффилированные активы основателя агрохолдинка «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов, общая сумма которых составила более 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, судебные постановления об аресте денег фигурантов вступили в законную силу.

Ранее Мосгорсуд решил оставить в СИЗО основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-генерального директора компании Максима Басова, обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки.

Российский миллиардер обвиняется по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.