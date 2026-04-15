Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:19, 15 апреля 2026

Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве суд наложил обеспечительные меры на банковские счета и аффилированные активы основателя агрохолдинка «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов, общая сумма которых составила более 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, судебные постановления об аресте денег фигурантов вступили в законную силу.

Ранее Мосгорсуд решил оставить в СИЗО основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-генерального директора компании Максима Басова, обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки.

Российский миллиардер обвиняется по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok