Рекордная сумма залога в миллиард рублей заявлена за главу российского агрохолдинга

Мосгорсуд признал законным арест основателя холдинга «Русагро» Мошковича

Мосгорсуд решил оставить в СИЗО основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-генерального директора компании Максима Басова, обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки. Об этом передает РИА Новости.

Также стало известно, что на заседании защитники Мошковича и Басова просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или принять залог в размере 1 млрд рублей. Оба ходатайства были отклонены.

Как отмечено в сообщении, поставление Мещанского суда останется без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Ранее Вадиму Мошковичу продлили арест до 25 ноября. Российский миллиардер обвиняется по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Вадим Мошкович — основатель и бенефициар агрохолдинга «Русагро», основатель девелоперской компании Level Group. Также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.