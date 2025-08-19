Силовые структуры
Российскому миллиардеру продлили арест

В Москве суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу до 25 ноября
Екатерина Кашурникова
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мещанский суд Москвы продлил арест российскому миллиардеру и основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошкович будет находиться под стражей до 25 ноября. Он обвиняется по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Ранее стало известно, что Мошкович передал в качестве взятки экс-замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность.

Вадим Мошкович — основатель и бенефициар агрохолдинга «Русагро», основатель девелоперской компании Level Group. Также он был членом Совета Федерации (2006-2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.

