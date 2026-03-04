Реклама

Забота о себе
19:28, 4 марта 2026Забота о себе

Две полоски на тесте у женщины оказались результатом рака вместо беременности

Врач Илюхина: У женщины с двумя полосками на тесте нашли рак вместо беременности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jcomp / Freepik

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, как однажды ее пациентка, увидев две полоски на тесте, подумала, что забеременела, но в результате оказалось, что она больна раком. Этой историей врач поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, когда к ней пришла 42-летняя женщина и с порога радостно заявила, что забеременела после долгих попыток. Врач сразу же насторожилась. Затем пациентка рассказала, что в целом чувствует себя нормально, но иногда чувствует слабость и боль в животе справа. Кроме того, она без диет похудела на три килограмма за два месяца.

Во время УЗИ врач не увидела признаков беременности, несмотря на положительный тест. Тогда доктор вспомнила, что хорионический гонадотропин человека — гормон, который обнаруживается в моче в период ожидания ребенка, может также синтезировать злокачественные опухоли. В конечном итоге у женщины после ряда обследований нашли гепатоцеллюлярный рак.

Илюхина отметила, что надолго запомнит этот случай. Теперь она регулярно напоминает коллегам, что если тест положительный, а на УЗИ нет признаков беременности, нужно проявлять настороженность.

Ранее гинеколог Нина Монахова перечислила опасные для женского здоровья привычки. Она предупредила, что никотин нарушает кровоснабжение матки и яичников.

