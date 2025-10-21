Экономика
11:58, 21 октября 2025Экономика

Беглов возглавил оперштаб по ликвидации провала асфальта в Петербурге

Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения на улице Харченко, сообщает пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

В Выборгском районе произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. На улице Харченко в зоне водо-насыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта.

Ограничено движение по улице Харченко от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ. Начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора.

В настоящее время на месте работают специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Их разместили в школе № 104. Метрополитен усилил контроль за состоянием тоннелей между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества».

Яма площадью около 90 квадратных метров и глубиной около трех метров образовалась в понедельник, 20 октября, из-за прорыва коллектора на улице Харченко.

