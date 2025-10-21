Жильцов дома в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали из-за просадки асфальта

В Санкт-Петербурге жильцов одного из многоквартирных домов экстренно эвакуировали из-за просадки асфальтового покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Просадка произошла рядом с шахтой Выборгского тоннельного коллектора. Под эвакуацию попал дом №29/20 на 1-м Муринском проспекте. Эвакуированных жильцов временно разместили в здании школы №104 с предоставлением необходимых бытовых условий и поддержки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Для обеспечения безопасности власти временно ограничили движение транспорта по улице Харченко на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта, а также приостановили подачу газа в жилые дома. Сейчас на месте работают экстренные и коммунальные службы.

