Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 3 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности нападения российской школьницы с ножом на учителя

В Кодинске ученики обезвредили напавшую с ножом на учителя школьницу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае ученица седьмого класса городской школы Кодинска напала с ножом на учителя. Подробности ЧП в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, в школе №4 вооружившаяся ножом школьница напала на учительницу и попыталась ее заколоть. Однако довести свой замысел до конца она не смогла, поскольку за женщину вступились другие ученики. В ходе потасовки ранение получила одна из учениц, которой была позже оказана медицинская помощь.

Подозреваемую задержали, с ней и ее семьей работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовные дела по двум статьям в связи с инцидентом в школе Воронежа, куда заявилась вооруженная ножом девочка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сложных последствиях самого мощного удара

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    В России начали изымать автономера серии АМР

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    В Индии оценили возможность быстрого отказа от российской нефти

    Умерла диктор и бывшая ведущая КВН Светлана Жильцова

    Трампа обвинили в кризисе американской промышленности

    В Госдуме увидели уловку в словах генсека НАТО о войсках альянса на Украине

    Союзная России страна приняла меры против наемничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok