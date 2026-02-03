Раскрыты подробности нападения российской школьницы с ножом на учителя

В Кодинске ученики обезвредили напавшую с ножом на учителя школьницу

В Красноярском крае ученица седьмого класса городской школы Кодинска напала с ножом на учителя. Подробности ЧП в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, в школе №4 вооружившаяся ножом школьница напала на учительницу и попыталась ее заколоть. Однако довести свой замысел до конца она не смогла, поскольку за женщину вступились другие ученики. В ходе потасовки ранение получила одна из учениц, которой была позже оказана медицинская помощь.

Подозреваемую задержали, с ней и ее семьей работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовные дела по двум статьям в связи с инцидентом в школе Воронежа, куда заявилась вооруженная ножом девочка.